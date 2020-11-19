***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 16:19
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 16.10.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889232
BIST
16:141.322
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 26,79
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.322
En Düşük
1.278
16:147,5653
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1507
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:148,9609
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1893
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:14452,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -12,01
|Açılış
|: 452,12
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:14
|IZTAR
|12,76
|4.079.010
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.067.756
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.078.644
|% -9,70
|
|GARAN
|9,41
|8.802.448.675
|% 6,33
|
|KRDMD
|4,88
|4.579.839.737
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,09
|3.833.862.031
|% 5,46
|
|AKBNK
|6,55
|2.122.477.054
|% 4,47
|
|VAKBN
|4,92
|1.634.703.992
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,09
|3.833.862.031
|% 5,46
|
|GARAN
|9,41
|8.802.448.675
|% 6,33
|
|KRDMD
|4,88
|4.579.839.737
|% 6,32
|
|EKGYO
|1,96
|826.935.229
|% -1,51
|
|VAKBN
|4,92
|1.634.703.992
|% 3,36
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5581
|7,5653
|% -1,95
|
|Euro
|8,9507
|8,9609
|% -2,07
|
|Sterlin
|9,9737
|10,0238
|% -2,32
|
|Frank
|8,2476
|8,2972
|% -2,20
|
|Riyal
|2,0086
|2,0186
|% -2,10
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-9,90
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-12,01
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.995
|3.072
|-93,16
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-45,07
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,53
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,81
|-0,21
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|