***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 10:32
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.08.2020 tarihinde KAP ta bildirdiğimiz Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı tamamlanmış ve ilk ürün üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889693
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