***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.08.2020 tarihinde KAP ta bildirdiğimiz Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı tamamlanmış ve ilk ürün üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889693BIST