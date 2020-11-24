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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2020 12:29



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi  Sn.Tuncay YILDIRAN'ın iş yoğunluğu sebebi ile istifasının, kabulüne yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve kalan süresi kadar *********** T.C.Kimlik no'lu ******************************************* / İstanbul adresinde ikamet eden Prf.Dr. İkbal Agah İNCE'nin seçilmesine, atamanın yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889712


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Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,45  
Gümüş Gr. 5,93 5,93 -0,05  
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