***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 12:29
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tuncay YILDIRAN'ın iş yoğunluğu sebebi ile istifasının, kabulüne yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve kalan süresi kadar *********** T.C.Kimlik no'lu ******************************************* / İstanbul adresinde ikamet eden Prf.Dr. İkbal Agah İNCE'nin seçilmesine, atamanın yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889712
BIST
16:561.316
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.323
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|Önceki Kapanış
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1.334
En Düşük
1.309
16:567,9774
En Yüksek
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|: 1,14%
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|: 7,9800
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|Önceki Kapanış
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8,0502
En Düşük
7,8445
16:569,4558
En Yüksek
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472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KONYA
|1.186,20
|177.043.294
|% 10,00
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|ALCAR
|233,20
|278.770.516
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.187.162
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.873.178
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,05
|4.393.139.508
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,10
|2.936.359.462
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.107.507.008
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,48
|1.661.654.878
|% -7,50
|
|THYAO
|11,84
|1.475.017.094
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,10
|2.936.359.462
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.107.507.008
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|4.393.139.508
|% -0,22
|
|TSKB
|2,58
|956.636.831
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|570.582.904
|% 2,70
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9690
|7,9774
|% 1,14
|
|Euro
|9,4455
|9,4558
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5843
|10,6374
|% 1,07
|
|Frank
|8,6972
|8,7496
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1179
|2,1285
|% 1,01
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,60
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|Altın Gr.
|463
|463
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-85,23
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-41,23
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|Çeyrek
|744
|762
|-20,62
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|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
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|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
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