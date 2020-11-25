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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2020 18:43



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasında, Malatya ili 3. OSB Bölgesi'nde 246 ada ve 24 nolu parselde bulunan 5.710 m2 büyüklüğündeki arsanın, ilerleyen dönemlerde Şirketimiz tarafından yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere satın alındığı kamuya duyurulmuştur.
Bu defa, 25.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri üretim alanı, hızlı tanı testleri üretim alanı, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı kurulması amacıyla, Malatya ilinde bulunan arsa üzerinde, 30.000.000 TL tutarında yeni üretim tesisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
Tüm paydaşlarımız ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890036


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