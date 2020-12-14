***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 15:08
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.11.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 2.500.000'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893017
BIST
16:551.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,09
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:557,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:559,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:55462,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:55
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.829.249
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.829.249
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|217.743.159
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|IZMDC
|14,05
|63.350.319
|% -9,30
|
|PETKM
|4,91
|2.005.908.029
|% 2,51
|
|SISE
|7,35
|1.992.338.958
|% 1,66
|
|GARAN
|9,74
|1.843.858.582
|% 2,20
|
|THYAO
|12,65
|1.730.016.781
|% 1,93
|
|KRVGD
|16,08
|1.589.704.524
|% 1,07
|
|PETKM
|4,91
|2.005.908.029
|% 2,51
|
|ODAS
|3,98
|1.292.045.632
|% 9,04
|
|YKBNK
|3,09
|862.775.667
|% 3,00
|
|SISE
|7,35
|1.992.338.958
|% 1,66
|
|IHLAS
|1,38
|338.023.251
|% 6,98
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8442
|7,8506
|% 0,11
|
|Euro
|9,5434
|9,5516
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,5202
|10,5730
|% 1,73
|
|Frank
|8,8481
|8,9014
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-16,88
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-8,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|0,71
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:10HATEK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 522 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 07 artarak (% 1.58 ) 1, 545
-
17:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, SISE, GARAN
-
17:09IHLAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 982, 404 adet işlem
-
17:08ARDYZ
Yüzde 5.43 oranında artışla 38.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469, 742 adet işlem