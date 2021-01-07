***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 15:41
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan Diagnovital Influenza –A/B- SARS-COV-2 MULTIPLEX REAL TIME PCR KIT' inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir. Kamuoyunu saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897732
BIST
15:591.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:597,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3407
En Düşük
7,2382
15:599,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:59451,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,87
|Açılış
|: 451,71
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.490.046
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.408.124
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|NIBAS
|44,98
|27.250.359
|% -9,13
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,55
|118.609.089
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.182.756.786
|% 0,77
|
|ASELS
|18,96
|1.024.670.221
|% 1,44
|
|GUBRF
|71,60
|908.391.527
|% 3,39
|
|AKBNK
|7,50
|857.555.099
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|515.217.348
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|475.477.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|458.151.855
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,39
|790.671.795
|% 4,63
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3271
|7,3337
|% 0,38
|
|Euro
|9,0010
|9,0121
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,9345
|9,9843
|% 0,19
|
|Frank
|8,2578
|8,3075
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 0,23
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-43,00
|
|Tam
|2.975
|3.050
|-43,16
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-20,88
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|0,00
|
Seans Raporu
15:59
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-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 03 artarak (% 0.61 ) 1, 668
-
16:12XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 25, 278.00 milyon TL de
-
16:12MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 156 adet işlem
-
16:11AKENR
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 391, 318 adet işlem
-
16:10DZGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 508, 891 adet işlem