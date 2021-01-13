***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu olduğu üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketimizden aynı tarihte toplam 1.000.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş etmiş olup bu siparişin teslimi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901898BIST