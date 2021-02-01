***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin moleküler tanı metotlarından birisi olan Antijen tabanlı tanı kitlerimiz Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test kitlerimizin çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir. Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906695BIST