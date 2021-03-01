***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 21:53
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki Genz Biyo tarafından bugün itibarıyla Şirketimizle paylaşılan bilgide
- TUBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikor testi projesine ilişkin olarak, proje için önceden belirlenmiş hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği,
-
Elisa test kiti içinse T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği,
-
POC (Point-Of-Care Test)sistemi içinse T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayına başvurulduğu
açıklamaları tarafımıza iletilmiştir.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914304
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