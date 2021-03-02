***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 Tarih 21:53:30 da gönderdiğimiz açıklamamız düzeltilerek tekrar gönderilmiştir.Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki Genz Biyo tarafından bugün itibarıyla Şirketimizle paylaşılan bilgide- TUBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikor testi projesine ilişkin olarak, proje için önceden belirlenmiş hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği,Elisa test kiti içinse T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği,POC (Point-Of-Care Test)sistemi içinse T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayına henüz başvurulmadığıaçıklamaları tarafımıza iletilmiştir.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914450BIST