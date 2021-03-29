***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 09:21
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 3.500.000'a ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921301
BIST
10:591.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:598,1372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,0500
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|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
10:599,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,4900
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6343
En Düşük
9,4521
10:59449,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 449,56
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|Önceki Kapanış
|: 450,13
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452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TRILC
|50,40
|40.946.825
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.640.141
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.050.928
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.824.545
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.005.720
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|39.064.117
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,28
|178.531.431
|% 2,12
|
|VESTL
|37,98
|172.948.635
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|IHLAS
|0,78
|29.746.736
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|167.470.883
|% 2,57
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1282
|8,1372
|% 0,70
|
|Euro
|9,5787
|9,6027
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,1417
|11,1976
|% 0,28
|
|Frank
|8,6001
|8,6519
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% 0,19
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-7,04
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|-0,71
|
Seans Raporu
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11:14OYAKC
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