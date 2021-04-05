***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 16:53
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 17.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.000.000'a ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923449
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:50
|JANTS
|909,70
|310.877.126
|% 10,00
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|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.576
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.640.932
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.631.827
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.616.509
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.364.857.960
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,29
|1.012.106.692
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,90
|802.949.203
|% 1,44
|
|GARAN
|6,92
|700.210.181
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,45
|571.542.284
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,02
|1.364.857.960
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|147.780.898
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,29
|1.012.106.692
|% -9,89
|
|ODAS
|3,69
|388.031.119
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|700.210.181
|% 0,56
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|16:50
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,1166
|8,1213
|% -0,38
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|Euro
|9,5846
|9,5967
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,2449
|11,3012
|% 0,04
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|Frank
|8,6106
|8,6624
|% -0,05
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|Riyal
|2,1576
|2,1685
|% -0,44
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,61
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|Altın Gr.
|450
|450
|-4,27
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|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
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|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
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|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,07
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|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
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Seans Raporu
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Yüzde 4.95 oranında artışla 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 232, 560 adet işlem
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17:05METRO
Yüzde 4.87 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 412, 284 adet işlem
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17:04FENER
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17:03XU100
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17:02SAYAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 613, 070 adet işlem