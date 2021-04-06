***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 10:31
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 28.01.2021 tarihinde verilen 800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.800.000'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923680
BIST
14:501.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -19,25
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.423
14:508,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:509,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:50454,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,64
|Açılış
|: 454,65
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:50
|MTRKS
|30,80
|168.692
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.437.091
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|430.712
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|129.179.659
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|199.592.396
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.406.637
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.436.758
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.116.722
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|695.509.512
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|678.895.644
|% -0,14
|
|KOZAL
|124,10
|573.672.065
|% -1,59
|
|BJKAS
|8,38
|569.523.486
|% 1,21
|
|FENER
|36,62
|563.125.284
|% -3,02
|
|EKGYO
|1,96
|695.509.512
|% -2,97
|
|TSKB
|1,37
|152.838.835
|% -1,44
|
|GARAN
|6,89
|678.895.644
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,38
|569.523.486
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,19
|144.932.976
|% -2,23
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1501
|8,1527
|% 0,62
|
|Euro
|9,6292
|9,6397
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,2378
|11,2942
|% 0,10
|
|Frank
|8,6549
|8,7070
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,70
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,05
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.991
|3.067
|21,21
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,27
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,13
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,96
|