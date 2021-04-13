***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 15:24
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan Diagnovital®? HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit, v3.0' inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir. Bu kit formülasyon açısından Diagnovital HS SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kit ile aynıdır. Tarama süreleri sağlık personelleri bakımından zaman tasarrufunu ve sağlık personellerinin aynı mesai içerisinde daha fazla çalışma yapabilmelerini sağlamak amaçlarıyla, validasyonlar sonrası kısaltılmıştır. Böylelikle Diagnovital®? HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit'in, 3. Versiyonu olarak hizmete sunulmuştur. Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927405
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