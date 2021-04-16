***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 16:36
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında,bugün (16.04.2021) firmamıza 1.800.000 adet ürün siparişi verilmiştir.
Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928815
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|VERTU
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|49.226.371
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|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
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|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
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|ATLAS
|1,57
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|RYSAS
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|% -48,18
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|SAMAT
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|% -10,00
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|PEKGY
|1,80
|11.007.491
|% -10,00
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|TKURU
|268,50
|2.052.414
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|1.511.133.584
|% -0,55
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|EREGL
|18,04
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|% 0,06
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|3,35
|682.225.735
|% -8,97
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|PETKM
|6,34
|500.846.773
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|FROTO
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|GARAN
|7,27
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|682.225.735
|% -8,97
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|EKGYO
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|325.236.983
|% 2,17
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|YKBNK
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|% -2,71
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|461
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|3.111
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|Tam
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|3.121
|54,28
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