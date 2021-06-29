***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCOVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan SARS CoV-2 N501Y Mutation Detection Kiti Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir.DIAGNOVITAL®? SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti İnsan Ekstraksiyon Kontrolü (HEC) olarak görev yapan spesifik insan RNA dizisini ve yabanıl tip N501 SNP ile Y501 SNP'sini üç farklı kanalda saptamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944675BIST