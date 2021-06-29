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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2021 08:59



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirketimize ait olan SARS CoV-2 N501Y Mutation Detection Kiti Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir.
DIAGNOVITAL®? SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti İnsan Ekstraksiyon Kontrolü (HEC) olarak görev yapan spesifik insan RNA dizisini ve yabanıl tip N501 SNP ile Y501 SNP'sini üç farklı kanalda saptamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944675


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