***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDIAGNOVITAL®? DIAGNO5plex NS SARS-CoV-2 Gerçek Zamanlı PCR Testi, doğal tip SARS-CoV-2 ve Alpha, Beta, Gamma, Delta,Iota, Eta soylarının da tespiti için kullanılan gerçek zamanlı bir RT-PCR tabanlı saptama ve ayırt etme sistemi olup Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir. Kamuoyuna duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947390BIST