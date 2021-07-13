***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 18:34
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Asiye GÜLER'in Şirketimiz nezdindeki görevinden çekilme talebinin kabulüne yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak ve kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Şaban Orçun KALKAN'ın atanmasına, söz konusu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950874
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0413
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0871
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1472
18:05500,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 500,86
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|PEKGY
|1,02
|158.247.940
|% -9,73
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|297.980.477
|% -0,95
|
|PEKGY
|1,02
|158.247.940
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|112.062.574
|% -1,10
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5918
|8,5939
|% -0,48
|
|Euro
|10,1558
|10,1656
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,8629
|11,9224
|% -0,76
|
|Frank
|9,3366
|9,3928
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2839
|2,2953
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|5,48
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, EDATA, KGYO, YAPRK
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
-
17:54
BANVT, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında