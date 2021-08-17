***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2021 15:43
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında bugün (17.08.2021) firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.
Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958627
BIST
15:581.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:588,4279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,4200
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|Önceki Kapanış
|: 8,4730
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8,4900
En Düşük
8,3749
15:589,8979
En Yüksek
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|: 9,8800
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|Açılış
|: 484,52
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|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SELGD
|6,50
|25.013.869
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.932.293
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.510.973
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|57.067.662
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.061.992
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.959.182
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.826.856
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|15.017.415
|% -8,20
|
|GARAN
|9,34
|1.097.964.142
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.621.942
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,33
|643.397.894
|% 1,09
|
|GENIL
|16,37
|551.639.453
|% 3,15
|
|ARCLK
|33,94
|521.817.318
|% 2,66
|
|GARAN
|9,34
|1.097.964.142
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.621.942
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,53
|275.756.527
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,09
|106.861.667
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,33
|643.397.894
|% 1,09
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4253
|8,4279
|% -0,31
|
|Euro
|9,8930
|9,8979
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,5616
|11,6196
|% -0,91
|
|Frank
|9,1866
|9,2419
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2375
|2,2487
|% -0,45
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|3,18
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,47
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,13
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|-0,10
|
Seans Raporu
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