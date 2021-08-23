***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 14:43
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Tekirdaı taraf ile Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilmiş olup, Satış işlemleri ve tapu kayıtları gerçekleştiği takdirde detaylı açıklama ilgili Kap şablonundan yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960001
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4319
18:059,9210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8977
18:05489,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,48
|Açılış
|: 489,49
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4339
|8,4428
|% -0,49
|
|Euro
|9,9082
|9,9210
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,5507
|11,6086
|% 0,24
|
|Frank
|9,2100
|9,2655
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2438
|2,2550
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|22,66
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|3,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
-
17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE