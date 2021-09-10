***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 12:44
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş.nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş.den edinilen bilgiye göre şirketin Genz Biyo'nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi adlı projesinde PoC cihazının araştırma geliştirme faaliyetleri bakımından son aşama olan müşteri revizyonu aşamasına geçilmiş olup henüz T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde paydaşlarımıza ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963125
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