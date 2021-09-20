***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşbu açıklama 17.09.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin bilgilerin güncellenmesi amacıyla yapılmaktadır:Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış bedeli 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarına kadar artırılması ve artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay satış bedeli 43.500.000 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye (Güler Yatırım A.Ş.) ve 4.415.628,04 TL'ye tekabül eden kısmının ise Şirket ortaklarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye (İCG A.Ş.) halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılması nedeniyle ihraç edilecek paylar için hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarihli toplantısındaa. 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının, Borsa'nın TSP Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi ve her durumda İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. için 2,76 TL'den az olmaması,b. Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucunda hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınarak, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,ii) İCG A.Ş. ve Güler Yatırım A.Ş. tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların İCG A.Ş. ve Güler Yatırım A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağına karar verilmiştir.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımında pay satış fiyatının belirlenmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuş olup, tahsisli sermaye artırımı ile ihraç edilecek payların nominal tutarı pay satış fiyatının belirlenmesinin ardından onaylı ihraç belgesiyle birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964493BIST