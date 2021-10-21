***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 16:06
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir
Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971696
BIST
17:261.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:269,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,2569
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:2611,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3029
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:26542,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 14,90
|Açılış
|: 542,69
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:26
|OLMK
|7,73
|9.202.265
|% 9,80
|
|EDIP
|3,92
|51.446.721
|% 9,80
|
|FROTO
|194,00
|1.562.183.852
|% 9,73
|
|HLGYO
|2,62
|37.987.543
|% 9,62
|
|DOBUR
|37,26
|9.787.580
|% 9,59
|
|FADE
|8,60
|306.631.063
|% -9,95
|
|ERSU
|4,57
|75.442.809
|% -9,86
|
|MERIT
|26,60
|29.106.092
|% -9,15
|
|YEOTK
|60,40
|177.944.135
|% -8,90
|
|GARFA
|13,73
|4.285.193
|% -7,85
|
|GARAN
|8,92
|3.640.814.408
|% -2,09
|
|FROTO
|194,00
|1.562.183.852
|% 9,73
|
|THYAO
|13,91
|1.279.040.863
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,46
|1.183.869.219
|% 0,00
|
|SASA
|27,52
|1.092.617.461
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,46
|1.183.869.219
|% 0,00
|
|GARAN
|8,92
|3.640.814.408
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,93
|701.299.458
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,21
|1.049.421.720
|% 0,70
|
|AKBNK
|5,25
|723.791.566
|% -0,94
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4616
|9,4687
|% 2,79
|
|Euro
|11,0300
|11,0531
|% 2,82
|
|Sterlin
|13,0532
|13,1187
|% 2,82
|
|Frank
|10,2854
|10,3474
|% 3,03
|
|Riyal
|2,5194
|2,5321
|% 2,90
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-0,83
|
|Altın Gr.
|541
|541
|12,99
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,14
|
|B. Petrol
|84,99
|84,99
|-0,83
|
Seans Raporu
17:26
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17:36
HLGYO, DOBUR, FROTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:36
KSTUR, KNFRT, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında