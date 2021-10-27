***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 11:06
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 5.10.2021 tarihinde verilen 1.500.000 adet ürün siparişinin teslimatı tamamlamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 14.900.000'e ulaşmıştır.
Kamuyonun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972695
BIST
11:371.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
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1.518
En Düşük
1.507
11:379,4952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0405
|Açılış
|: 9,4900
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|Önceki Kapanış
|: 9,5050
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9,5507
En Düşük
9,4605
11:3711,0396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,9950
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|Önceki Kapanış
|: 11,0250
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11,1022
En Düşük
11,0003
11:37545,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,47
|Açılış
|: 545,46
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|Önceki Kapanış
|: 549,94
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550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:37
|HEDEF
|2,84
|2.774.606
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.594.226
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,74
|34.150.957
|% 8,25
|
|ERBOS
|122,50
|160.725.026
|% 7,46
|
|JANTS
|62,95
|103.055.694
|% 7,33
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,73
|94.616.349
|% -4,61
|
|OTKAR
|339,40
|76.185.180
|% -3,72
|
|IZTAR
|23,66
|1.584.076
|% -3,35
|
|ASELS
|16,44
|509.685.736
|% -3,12
|
|GARAN
|9,43
|1.029.917.062
|% 2,06
|
|ASELS
|16,44
|509.685.736
|% -3,12
|
|EREGL
|19,68
|494.578.301
|% -1,60
|
|AKBNK
|5,71
|432.102.647
|% 2,33
|
|BIMAS
|63,20
|417.540.895
|% 1,69
|
|GARAN
|9,43
|1.029.917.062
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,63
|251.735.156
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|176.078.444
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|432.102.647
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|65.320.612
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4935
|9,4952
|% -0,42
|
|Euro
|11,0292
|11,0396
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,0154
|13,0806
|% -0,58
|
|Frank
|10,3075
|10,3696
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5267
|2,5394
|% -0,36
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,01
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|
Seans Raporu
11:37
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-
11:49SEKUR
Yüzde 8.66 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 336 adet işlem
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11:48AKSA
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 949 adet işlem
-
11:47ATATP
Yüzde 6.94 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 748 adet işlem
-
11:46HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 579, 568 adet işlem
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11:45XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de