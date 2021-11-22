***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2021 tarihli duyurusunda, Şirketimizin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır.Şirketimiz tarafından söz konusu uyarının gerekçesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup, Borsa İstanbul A.Ş.'den alınacak bilgi çerçevesinde konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978873BIST