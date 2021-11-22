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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2021 09:11
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (G


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2021 tarihli duyurusunda, Şirketimizin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır.
Şirketimiz tarafından söz konusu uyarının gerekçesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup, Borsa İstanbul A.Ş.'den alınacak bilgi çerçevesinde konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978873


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