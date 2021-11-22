***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 09:11
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2021 tarihli duyurusunda, Şirketimizin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır.
Şirketimiz tarafından söz konusu uyarının gerekçesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup, Borsa İstanbul A.Ş.'den alınacak bilgi çerçevesinde konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978873
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0510,9982
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -0,2534
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2115
En Düşük
10,9592
18:0512,4024
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -0,3053
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4800
|
12,6658
En Düşük
12,3613
18:05652,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -16,11
|Açılış
|: 652,14
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,87
En Düşük
652,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|11,95
|7.536.636
|% 2,57
|
|EREGL
|21,24
|1.256.906.598
|% 0,00
|
|ESEN
|28,00
|56.322.383
|% 0,00
|
|KLKIM
|18,20
|99.482.209
|% 0,00
|
|GENIL
|13,04
|54.489.303
|% 0,00
|
|EREGL
|21,24
|1.256.906.598
|% 0,00
|
|ESEN
|28,00
|56.322.383
|% 0,00
|
|KLKIM
|18,20
|99.482.209
|% 0,00
|
|GENIL
|13,04
|54.489.303
|% 0,00
|
|KATMR
|1,45
|62.707.638
|% 0,00
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% 0,00
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 0,00
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 0,00
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9843
|10,9956
|% -2,28
|
|Euro
|12,3874
|12,3998
|% -2,42
|
|Sterlin
|14,7243
|14,7981
|% -2,36
|
|Frank
|11,7749
|11,8458
|% -2,44
|
|Riyal
|2,9204
|2,9350
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,96
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-16,11
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ