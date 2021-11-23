***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 22.11.2021 tarihli açıklamasında özetle Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2021 tarihli duyurusunda, Şirketimizin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinin Tespit Edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına karar verildiği, Şirketimiz tarafından söz konusu uyarının gerekçesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den bilgi talep edildiği ve Borsa İstanbul A.Ş.'den alınacak bilgi çerçevesinde konuya ilişkin olarak KAP'ta ayrıca açıklama yapılacağı ifade edilmiştir.Söz konusu bilgi talebimiz kapsamda Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen yazıda-Diagnovital SarsCoV-2 Real Time PCR Kitinin FDA tarafından onaylanmasına ilişkin başvuru sürecinin 2020 yılının Nisan ayı içinde başlamış olduğu halde konu ile ilgili olarak KAP'ta özel durum açıklaması yapılmadığının, ilgili açıklamanın başvurunun onaylanması sonrasında 15/06/2020 tarihinde gerçekleştirildiğinin,-Şirketimiz Genel Müdürü Şaban Orçun Kalkan ile Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı ve Sanayi A.Ş.'nin yönetici ortağı Ümit Fırat'ın 13/03/2020 tarihinde Bloomberg Televizyonunda yayımlanan Piyasa Hattı isimli programda açıkladığı hususların Şirket tarafından KAP'ta gecikmeli olarak bu programdan sonra açıklandığının,-27/02/2020 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulunda alınan A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. isimli bir şirket kurulması yönündeki kararın KAP'ta açıklanmadığının,tespit edildiği ve Şirketimizin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinin Tespit Edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979308BIST