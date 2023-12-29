***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 18:25
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.08.2020 tarihinde Şirketimiz ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması"nın uzatılmasına ilişkin talebimize istinaden söz konusu anlaşmanın süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230802
BIST
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18:057.470
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En Düşük
29,3811
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
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|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
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|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
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|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
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|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
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|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
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|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
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|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
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|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
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|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
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|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
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|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
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|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
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|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
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|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
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|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,4762
|29,5004
|% 0,26
|
|Euro
|32,5254
|32,7442
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,5628
|37,7512
|% 0,54
|
|Frank
|35,0510
|35,2621
|% 0,92
|
|Riyal
|7,8522
|7,8916
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,93
|23,97
|% 0,66
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|Platin
|995,75
|1.000,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,38
|1.111,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,59
|77,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,20
|2.067,56
|% 0,66
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