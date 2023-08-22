***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin
22.08.2023 18:55
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 41.000.000.-TL'den 42.970.214.-TL'ye artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekli dokümantasyonda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188408
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
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|Önceki Kapanış
|: 7.797
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7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0676
|Açılış
|: 27,3100
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|Önceki Kapanış
|: 27,1950
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27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.659,39
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
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1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|150,70
|96.323.792
|% 10,00
|
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|KUYAS
|47,52
|205.318.944
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|160,60
|159.201.790
|% 10,00
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|16.913.993
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,47
|15.642.466
|% -9,96
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|GSDDE
|9,25
|188.526.808
|% -9,93
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% -0,50
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% -1,58
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% -0,93
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 3,34
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% -3,44
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% -1,44
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% -2,23
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1960
|27,2097
|% 0,25
|
|Euro
|29,5362
|29,5436
|% -0,19
|
|Sterlin
|34,5380
|34,7112
|% 0,05
|
|Frank
|30,7992
|30,9847
|% 0,08
|
|Riyal
|7,2314
|7,2677
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.660
|5,98
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.206
|11.317
|71,00
|
|Yarım
|5.620
|5.685
|36,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.842
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,45
|0,09
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
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17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
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17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
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17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem