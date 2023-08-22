***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 41.000.000.-TL'den 42.970.214.-TL'ye artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekli dokümantasyonda yer almaktadır.Kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188408BIST