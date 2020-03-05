***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 18:13
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 5760000 24,4 Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 35240000 75,6 - İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 25000000 10750000 TRY 43 İştirak
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. Biyoteknoloji 600000 330000 TRY 55 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824642
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1167
En Düşük
6,0635
18:056,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8432
En Düşük
6,7574
18:05325,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 5,42
|Açılış
|: 325,44
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8613
|7,9007
|% 0,83
|
|Frank
|6,3905
|6,4290
|% 1,00
|
|Riyal
|1,6223
|1,6304
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|17,91
|
|Altın Gr.
|325
|325
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,49
|