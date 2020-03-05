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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.03.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 5760000 24,4 Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 35240000 75,6 - İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 25000000 10750000 TRY 43 İştirak
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. Biyoteknoloji 600000 330000 TRY 55 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824642


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BURCE 7,63 11.271.170 % 14,91  
BURVA 16,50 383.211 % 13,32  
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Sterlin 7,8613 7,9007 % 0,83  
Frank 6,3905 6,4290 % 1,00  
Riyal 1,6223 1,6304 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.657 17,91  
Altın Gr. 325 325 4,94  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,26 17,30 0,04  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,02  
B. Petrol 50,64 50,64 -0,49  
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