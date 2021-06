***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. 7.210.761,59 TRY 17,59Güler Yatırım Holding A.Ş. 3.449.240,15 TRY 8,41Diğer 30.339.998,26 TRY 74Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Y.K.BAŞKANI Y.K.BAŞKANI Evet 0 B Bağımsız Üye Değil HayırAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Evet 0 B Bağımsız Üye Değil HayırABUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi A1 Capital Menkul Değ.A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 B Bağımsız Üye Değil HayırİKBAL AGAH İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı/Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİ Avukat Yönetim Kurulu Üyesi/Avukat Y.K.ÜYESİ/AVUKATBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 100000000 43000000 TRY 43 İştirakA1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. Biyoteknoloji 600000 330000 TRY 55 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942772BIST