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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2021 09:50



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. 7.210.761,59 TRY 17,59
Güler Yatırım Holding A.Ş. 3.449.240,15 TRY 8,41
Diğer 30.339.998,26 TRY 74

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Y.K.BAŞKANI Y.K.BAŞKANI Evet 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Evet 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
ABUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi A1 Capital Menkul Değ.A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
İKBAL AGAH İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİ Avukat Yönetim Kurulu Üyesi/Avukat Y.K.ÜYESİ/AVUKAT

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 100000000 43000000 TRY 43 İştirak
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. Biyoteknoloji 600000 330000 TRY 55 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942772


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