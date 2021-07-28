***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2021 17:25
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Y.K.BAŞKANI Y.K.BAŞKANI Evet 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Evet 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Hayır 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
ABUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İKBAL AGAH İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952288
BIST
18:001.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.359
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|Önceki Kapanış
|: 1.360
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1.368
En Düşük
1.355
18:008,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
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8,5765
En Düşük
8,5341
18:0010,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1430
En Düşük
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18:00496,24
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|Açılış
|: 496,24
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|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KATMR
|3,19
|50.723.518
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.053.630
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.979.309
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.485.829
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.199.246
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.559.824
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,41
|15.339.213
|% -6,24
|
|UTPYA
|18,68
|187.908
|% -6,04
|
|EDIP
|5,24
|375.118.083
|% -5,76
|
|ANHYT
|9,21
|63.146.053
|% -5,34
|
|GARAN
|8,19
|643.392.862
|% -0,12
|
|THYAO
|12,59
|639.112.704
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,52
|572.150.014
|% 0,40
|
|PETKM
|5,62
|564.603.613
|% 0,72
|
|EREGL
|18,69
|534.423.258
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,26
|320.466.769
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|564.603.613
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,56
|230.817.127
|% 0,39
|
|KARSN
|4,06
|329.456.091
|% 2,78
|
|GARAN
|8,19
|643.392.862
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5680
|8,5711
|% 0,14
|
|Euro
|10,1048
|10,1416
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8537
|11,9131
|% 0,08
|
|Frank
|9,3363
|9,3925
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% 0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
Seans Raporu
18:00
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem