***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Y.K.BAŞKANI Y.K.BAŞKANI Evet 0 B Bağımsız Üye Değil HayırAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Y.K.ÜYESİ/AVUKAT Evet 0 B Bağımsız Üye Değil HayırŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Hayır 0 B Bağımsız Üye Değil HayırABUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİKBAL AGAH İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Evet 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı/Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952288BIST