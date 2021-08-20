***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.08.2021 18:01
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İSMAİL SUNA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 16.08.2021 0212 706 78 18 yatirimciiliskileri@rtalabs.com.tr İleri Düzey3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207416-701388
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959737
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
18:058,5029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0339
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
18:05487,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 487,00
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.246.304
|% 10,00
|
|MEDTR
|41,14
|129.225.648
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.244.004
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.054.761
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.529.010
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.794.819
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.680
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.013.061
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.597.419
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.136.913.411
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|741.658.130
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|606.395.919
|% -0,91
|
|TUPRS
|99,15
|594.242.528
|% -1,25
|
|SISE
|8,69
|593.908.329
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.136.913.411
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,54
|305.797.703
|% 0,00
|
|ODAS
|1,42
|159.455.740
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|290.940.025
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|155.869.449
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4991
|8,5008
|% -0,07
|
|Euro
|9,9343
|9,9394
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,5393
|11,5971
|% -0,02
|
|Frank
|9,2227
|9,2783
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|2,15
|
|Altın Gr.
|487
|488
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem