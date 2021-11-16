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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2021 14:26
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 5760000 TRY 13,40 Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 37210214 TRY 86,60 - İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978003


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler14:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 92.381.578 % 9,98  
DITAS 19,75 24.653.232 % 9,97  
DOBUR 136,00 9.397.328 % 9,94  
DIRIT 4,89 502.095 % 9,89  
IHAAS 4,47 33.283.571 % 9,83  
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14:23 Alış Satış %  
Dolar 10,2061 10,2130 % 1,54  
Euro 11,6076 11,6166 % 1,58  
Sterlin 13,7105 13,7793 % 1,97  
Frank 10,9862 11,0524 % 1,49  
Riyal 2,7208 2,7344 % 1,75  
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14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 10,50  
Altın Gr. 616 616 13,32  
Cumhuriyet 4.080 4.141 114,00  
Tam 4.059 4.160 113,29  
Yarım 1.962 2.013 54,81  
Çeyrek 984 1.006 27,40  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,08  
Gümüş Gr. 8,26 8,28 0,16  
B. Petrol 82,56 82,56 0,51  
Seans Raporu 14:23
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