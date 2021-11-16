***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2021 14:26
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 5760000 TRY 13,40 Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 37210214 TRY 86,60 - İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978003
BIST
14:231.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
14:2310,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1552
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
14:2311,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1805
|Açılış
|: 11,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
14:23616,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 13,94
|Açılış
|: 616,63
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,60
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ELITE
|19,72
|92.381.578
|% 9,98
|
|DITAS
|19,75
|24.653.232
|% 9,97
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.283.571
|% 9,83
|
|PENTA
|159,10
|26.067.465
|% -9,50
|
|NUGYO
|10,00
|7.892.168
|% -8,42
|
|OYLUM
|8,10
|9.415.299
|% -7,53
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ADESE
|1,04
|145.772.196
|% -5,45
|
|GARAN
|12,30
|2.350.045.845
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,45
|1.921.489.885
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,24
|1.897.423.215
|% 3,87
|
|PETKM
|7,81
|1.573.222.833
|% -1,51
|
|ISCTR
|7,03
|1.071.653.798
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,45
|1.921.489.885
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|348.219.584
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,24
|1.897.423.215
|% 3,87
|
|PETKM
|7,81
|1.573.222.833
|% -1,51
|
|TSKB
|1,64
|317.315.812
|% -4,65
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2061
|10,2130
|% 1,54
|
|Euro
|11,6076
|11,6166
|% 1,58
|
|Sterlin
|13,7105
|13,7793
|% 1,97
|
|Frank
|10,9862
|11,0524
|% 1,49
|
|Riyal
|2,7208
|2,7344
|% 1,75
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|10,50
|
|Altın Gr.
|616
|616
|13,32
|
|Cumhuriyet
|4.080
|4.141
|114,00
|
|Tam
|4.059
|4.160
|113,29
|
|Yarım
|1.962
|2.013
|54,81
|
|Çeyrek
|984
|1.006
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|0,51
|
Seans Raporu
14:23
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14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, GUBRF
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 514
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14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, DOBUR, ELITE, DIRIT
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ULUFA, IHAAS, BASGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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