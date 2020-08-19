***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
19.08.2020 13:01
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin dış kaynak üreticilerden sağladığı ürünlerin firmamız bünyesinde üretimi sağlanacak olup. Şirketimiz faaliyetlerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
Açıklamalar
18.08.2020 - 13:39:05 Tarihinde gönderidğimiz Özel Durum Açıklaması "Yeni iş ilişkisi şablonu" kullanılarak tekrar gönderilmiştir.
RTA Laboratuvarları A.Ş. olarak Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım ve iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Yatırım tutarı 2.000.000 TL + KDV olarak planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869909
BIST
13:151.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.106
En Düşük
1.099
13:157,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 7,4280
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|Önceki Kapanış
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7,3831
En Düşük
7,3428
13:158,8076
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 474,40
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475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ARTI
|2,97
|1.007.035
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|6.156.256
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|456.749.977
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|9.166.169
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.266.214
|% -9,96
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|542.569
|% -7,88
|
|FMIZP
|83,80
|643.776
|% -7,76
|
|EKGYO
|1,98
|834.356.707
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|804.658.252
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|595.228.638
|% 1,26
|
|ASELS
|17,91
|514.683.729
|% 1,19
|
|GUSGR
|6,24
|467.647.830
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,98
|834.356.707
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|804.658.252
|% 2,53
|
|MAKTK
|2,72
|250.632.545
|% 7,51
|
|GARAN
|7,22
|595.228.638
|% 1,26
|
|GUSGR
|6,24
|467.647.830
|% 1,79
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3783
|% 0,07
|
|Euro
|8,8023
|8,8076
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7354
|9,7842
|% 0,08
|
|Frank
|8,1409
|8,1900
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,09
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-12,62
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.120
|3.200
|-7,63
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|-3,69
|
|Çeyrek
|756
|774
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|