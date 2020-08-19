***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/11/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin dış kaynak üreticilerden sağladığı ürünlerin firmamız bünyesinde üretimi sağlanacak olup. Şirketimiz faaliyetlerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.Açıklamalar18.08.2020 - 13:39:05 Tarihinde gönderidğimiz Özel Durum Açıklaması "Yeni iş ilişkisi şablonu" kullanılarak tekrar gönderilmiştir.RTA Laboratuvarları A.Ş. olarak Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım ve iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Yatırım tutarı 2.000.000 TL + KDV olarak planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869909BIST