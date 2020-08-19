Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.08.2020 13:01
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin dış kaynak üreticilerden sağladığı ürünlerin firmamız bünyesinde üretimi sağlanacak olup. Şirketimiz faaliyetlerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
Açıklamalar

18.08.2020 - 13:39:05 Tarihinde gönderidğimiz Özel Durum Açıklaması "Yeni iş ilişkisi şablonu" kullanılarak tekrar gönderilmiştir. 
RTA Laboratuvarları A.Ş. olarak  Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı ile üretilmesi için teknolojik yatırım  ve iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Yatırım tutarı 2.000.000 TL + KDV olarak planlanmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869909


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:151.106
Değişim :  1,24% |  13,59
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.106 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler13:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 2,97 1.007.035 % 10,00  
MZHLD 15,84 142.813 % 10,00  
DGGYO 9,70 6.156.256 % 9,98  
RTALB 62,90 456.749.977 % 9,97  
FADE 6,18 28.424.249 % 9,96  
daha fazla
13:15 Alış Satış %  
Dolar 7,3726 7,3783 % 0,07  
Euro 8,8023 8,8076 % 0,03  
Sterlin 9,7354 9,7842 % 0,08  
Frank 8,1409 8,1900 % 0,23  
Riyal 1,9611 1,9709 % 0,09  
daha fazla
13:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 -12,62  
Altın Gr. 472 472 -2,59  
Cumhuriyet 3.141 3.188 -13,00  
Tam 3.120 3.200 -7,63  
Yarım 1.508 1.548 -3,69  
Çeyrek 756 774 -1,84  
Gümüş.Ons 27,53 27,56 -0,12  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,04  
B. Petrol 45,12 45,12 -0,34  
Seans Raporu 13:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru