***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.09.2021 17:59
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu bugün almış olduğu kararla
- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde görevlendirilmesine,
- Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
İkbal Agah İNCE - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,
Abubekir DOĞAN - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
İsmail SUNA - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
Abubekir DOĞAN - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
Abubekir DOĞAN - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
Olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965205
BIST