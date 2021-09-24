Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.09.2021 17:59



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu bugün almış olduğu kararla
- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde görevlendirilmesine,
- Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 
İkbal Agah İNCE        - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,
Abubekir DOĞAN        - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
İsmail SUNA            - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
Abubekir DOĞAN - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
Abubekir DOĞAN - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
Olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965205


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397 En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IEYHO 0,99 34.319.198 % 10,00  
TKURU 210,10 8.375.018 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.079.194 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.839.548 % 9,99  
GARFA 13,61 8.956.964 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8597 8,8635 % 1,16  
Euro 10,3804 10,3936 % 0,82  
Sterlin 12,0799 12,1405 % 0,79  
Frank 9,5449 9,6024 % 1,13  
Riyal 2,3553 2,3671 % 1,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 499 499 8,31  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru