***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.07.2022 09:30
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş., RUBNS.E işlem koduyla 06/07/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 12,50 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041966
BIST
10:502.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 28,60
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.377
10:5017,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2275
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,2081
En Düşük
16,9505
10:5017,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1950
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6625
En Düşük
17,4096
10:50976,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,98
|Açılış
|: 977,35
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
977,91
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler10:48
|IZINV
|17,10
|3.815.105
|% 9,97
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|SODSN
|22,44
|29.531
|% 9,46
|
|AEFES
|28,72
|76.860.696
|% 7,49
|
|ULUSE
|191,80
|2.607.975
|% -7,34
|
|KZBGY
|84,20
|1.081.035
|% -5,92
|
|AKGRT
|2,58
|11.915.651
|% -5,84
|
|KGYO
|9,10
|3.666.338
|% -4,01
|
|MEPET
|2,99
|1.591.935
|% -3,55
|
|THYAO
|48,70
|1.397.865.045
|% 3,62
|
|HEKTS
|31,74
|420.179.033
|% 3,93
|
|TUPRS
|249,90
|347.435.851
|% -2,08
|
|SISE
|21,22
|261.178.242
|% 1,05
|
|EREGL
|26,18
|254.113.322
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,85
|141.706.706
|% 2,15
|
|TSKB
|2,01
|69.687.725
|% 3,61
|
|YKBNK
|4,21
|126.865.976
|% 0,96
|
|THYAO
|48,70
|1.397.865.045
|% 3,62
|
|ODAS
|2,81
|61.253.265
|% 1,08
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1943
|17,2033
|% 1,35
|
|Euro
|17,6494
|17,6640
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,5166
|20,6195
|% 1,43
|
|Frank
|17,6659
|17,7723
|% 1,25
|
|Riyal
|4,5626
|4,5855
|% 1,25
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|4,77
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,45
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.544
|6.649
|47,00
|
|Yarım
|3.203
|3.251
|23,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,47
|