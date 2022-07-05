***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
05.07.2022 17:46
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Rubenis Tekstil payları, 06/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Tekstil Deri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 74.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %32 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
RUBENIS TEKSTIL XUTUM 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XTUMY 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XYLDZ 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XHARZ 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XKTUM 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XUSIN 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XTEKS 06/07/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041783
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1388
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,3880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1488
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3418
18:05965,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -12,63
|Açılış
|: 965,14
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9634
|16,9650
|% 0,82
|
|Euro
|17,3124
|17,3880
|% -0,85
|
|Sterlin
|20,1731
|20,2743
|% -0,55
|
|Frank
|17,4482
|17,5533
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5088
|4,5314
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-40,00
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,70
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.585
|-41,00
|
|Yarım
|3.168
|3.220
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.609
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|-0,33
|
|B. Petrol
|104
|104
|-9,67
|