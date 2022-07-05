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***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

05.07.2022 17:46
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Rubenis Tekstil payları, 06/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Tekstil Deri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 74.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %32 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
RUBENIS TEKSTIL XUTUM 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XTUMY 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XYLDZ 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XHARZ 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XKTUM 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XUSIN 06/07/2022
RUBENIS TEKSTIL XTEKS 06/07/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041783


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GEREL 4,62 49.307.907 % 10,00  
RTALB 7,02 79.492.897 % 9,86  
GZNMI 46,20 39.019.224 % 9,79  
CANTE 43,28 53.146.803 % 8,20  
OYAYO 10,29 15.063.625 % 8,20  
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Sterlin 20,1731 20,2743 % -0,55  
Frank 17,4482 17,5533 % 0,17  
Riyal 4,5088 4,5314 % 0,95  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -40,00  
Altın Gr. 965 965 -12,70  
Cumhuriyet 6.489 6.587 -52,00  
Tam 6.472 6.585 -41,00  
Yarım 3.168 3.220 -20,00  
Çeyrek 1.587 1.609 -10,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,21 -0,78  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,33  
B. Petrol 104 104 -9,67  
Seans Raporu 18:05
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