***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [RUBNS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarRubenis Tekstil payları, 06/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Tekstil Deri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 74.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %32 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiRUBENIS TEKSTIL XUTUM 06/07/2022RUBENIS TEKSTIL XTUMY 06/07/2022RUBENIS TEKSTIL XYLDZ 06/07/2022RUBENIS TEKSTIL XHARZ 06/07/2022RUBENIS TEKSTIL XKTUM 06/07/2022RUBENIS TEKSTIL XUSIN 06/07/2022RUBENIS TEKSTIL XTEKS 06/07/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041783BIST