***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 10:41
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RUBNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229228
BIST
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11:297.293
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 28,20
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2929,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2138
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2932,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3433
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:291.946,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.946,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SMRTG
|53,80
|58.889.910
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,22
|15.136.480
|% 7,64
|
|IZMDC
|5,39
|56.711.801
|% 7,37
|
|FLAP
|9,51
|37.193.077
|% 7,22
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.064.486
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.814.405
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.750.000
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.690.924
|% -9,97
|
|THYAO
|229,60
|2.140.932.581
|% 1,50
|
|TUPRS
|141,80
|1.177.848.930
|% 2,01
|
|AKBNK
|37,96
|775.004.847
|% -0,21
|
|ISCTR
|22,52
|745.987.567
|% -0,44
|
|ASELS
|43,78
|728.991.559
|% -0,91
|
|ISCTR
|22,52
|745.987.567
|% -0,44
|
|YKBNK
|19,88
|650.882.078
|% -0,90
|
|EKGYO
|6,86
|186.177.498
|% -0,72
|
|SKBNK
|5,11
|119.215.864
|% -9,88
|
|ODAS
|7,61
|158.674.354
|% 0,79
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2779
|29,3658
|% 0,73
|
|Euro
|32,3488
|32,3666
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,1410
|37,3272
|% 0,58
|
|Frank
|34,1143
|34,3198
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7956
|7,8347
|% 0,51
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|973,07
|975,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,48
|1.195,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,68
|2.063,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:29
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11:44HATSN
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