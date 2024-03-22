***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 09:10
***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RUBNS
Açıklamalar Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Osman İpek tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261327
BIST
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11:479.192
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|Açılış
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En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:47
|MEKAG
|66,55
|91.761.430
|% 10,00
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|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
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|MEGMT
|50,15
|197.956.343
|% 9,98
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|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
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|DOFER
|44,56
|102.415.480
|% 9,97
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|PEKGY
|15,68
|107.157.904
|% -9,99
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|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
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|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
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|LOGO
|82,10
|137.803.391
|% -7,07
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|CUSAN
|24,44
|37.389.121
|% -7,00
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|THYAO
|290,00
|4.522.362.827
|% 1,58
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|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
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|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
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|VESTL
|89,10
|1.988.939.061
|% 3,85
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|AKBNK
|45,60
|1.643.411.999
|% 1,24
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|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
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|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
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|ZOREN
|5,45
|415.774.925
|% -0,18
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|KOZAL
|23,04
|1.022.746.984
|% 3,97
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|PETKM
|23,48
|1.037.022.705
|% 2,44
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|11:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0609
|32,0733
|% 0,15
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|Euro
|34,7146
|34,7338
|% -0,41
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|Sterlin
|40,7512
|40,9554
|% -1,39
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|Frank
|35,9164
|36,0965
|% -1,26
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|Riyal
|8,6330
|8,6762
|% -0,84
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|11:47
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|24,59
|24,62
|% 0,66
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|Platin
|908,21
|909,86
|% 0,66
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|Paladyum
|1.006,79
|1.008,86
|% 0,66
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|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.167,89
|2.168,24
|% 0,66
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