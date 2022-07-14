***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2022 09:09
***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RUBNS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selami Karaağaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045260
BIST
13:312.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
13:3117,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0756
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
13:3117,5372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
13:31963,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,57
|Açılış
|: 963,61
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
963,19
BIST En Aktif Hisseler13:31
|DOAS
|91,35
|121.648.535
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.077.517
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,76
|29.872.358
|% 9,17
|
|DOBUR
|45,86
|8.408.810
|% 8,21
|
|AKSEN
|28,64
|271.875.287
|% 7,27
|
|SILVR
|22,04
|4.071.537
|% -9,97
|
|IHAAS
|27,48
|13.912.897
|% -7,35
|
|IZFAS
|2,34
|3.361.003
|% -6,77
|
|GESAN
|52,90
|215.653.157
|% -6,45
|
|YONGA
|20,52
|64.470
|% -5,44
|
|THYAO
|48,56
|1.830.664.706
|% -1,30
|
|SISE
|20,80
|641.629.094
|% -0,10
|
|EREGL
|26,06
|542.475.027
|% 0,31
|
|ODAS
|3,23
|525.203.682
|% 5,90
|
|KARSN
|7,30
|478.952.032
|% 5,64
|
|ODAS
|3,23
|525.203.682
|% 5,90
|
|EKGYO
|2,88
|236.810.309
|% 2,49
|
|ADESE
|0,75
|54.964.118
|% 2,74
|
|KARSN
|7,30
|478.952.032
|% 5,64
|
|YKBNK
|4,19
|237.154.501
|% 0,24
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4861
|17,4995
|% 0,43
|
|Euro
|17,5251
|17,5372
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,6573
|20,7609
|% 0,13
|
|Frank
|17,7056
|17,8123
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6457
|4,6690
|% 0,50
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-21,10
|
|Altın Gr.
|963
|964
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|-11,00
|
|Tam
|6.564
|6.679
|-54,00
|
|Yarım
|3.199
|3.253
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,14
|
|B. Petrol
|97,59
|97,59
|-1,98
|