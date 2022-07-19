***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.07.2022 16:05
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 24.500.000 - TL tutarında artırılması suretiyle 74.500.000 - TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 2022/32 sayılı bültenin olumlu kararı üzerine, 24.500.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır.
Yönetim Kurulumuz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" kenar başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil metnine uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046484
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|1.878.843
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|TURGG
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|IMASM
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|RODRG
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|
|PENTA
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|35.274.356
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|
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|
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|
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|TSKB
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|SKBNK
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|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5761
|17,5790
|% 0,84
|
|Euro
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|18,0273
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|Sterlin
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|% 1,81
|
|Riyal
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|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,63
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.543
|6.607
|-17,00
|
|Yarım
|3.188
|3.230
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
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|10,63
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|-1,99
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, FROTO