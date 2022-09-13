***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022,21.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 74.500.000 TL olduğunu gösteren Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.09.2022 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 13.09.2022 tarih ve 10659 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062540BIST