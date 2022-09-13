***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.09.2022 12:06
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022,21.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 74.500.000 TL olduğunu gösteren Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.09.2022 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 13.09.2022 tarih ve 10659 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062540
BIST
12:013.698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 48,84
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:0118,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2579
En Düşük
18,2119
12:0118,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0777
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
12:011.012,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.012,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,69
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TURSG
|8,30
|366.960.539
|% 9,93
|
|HKTM
|42,56
|43.115.171
|% 9,58
|
|OYYAT
|30,72
|38.265.640
|% 9,40
|
|ISSEN
|42,40
|34.851.449
|% 4,69
|
|SELVA
|9,23
|95.340.319
|% 4,29
|
|ZRGYO
|5,06
|84.171.344
|% -5,07
|
|GZNMI
|32,90
|29.264.740
|% -4,25
|
|MEDTR
|22,60
|13.509.457
|% -3,83
|
|KLKIM
|31,76
|66.245.257
|% -3,76
|
|DERHL
|8,11
|11.307.967
|% -3,57
|
|TURSG
|8,30
|366.960.539
|% 9,93
|
|YEOTK
|25,14
|218.268.550
|% 1,37
|
|OYAKC
|15,95
|193.532.216
|% -1,60
|
|INVEO
|21,72
|173.452.085
|% 0,93
|
|ENJSA
|17,98
|121.940.624
|% -3,33
|
|TURSG
|8,30
|366.960.539
|% 9,93
|
|KRPLS
|6,63
|114.964.628
|% 0,45
|
|MOBTL
|2,29
|38.839.447
|% -1,29
|
|ZRGYO
|5,06
|84.171.344
|% -5,07
|
|PSGYO
|4,57
|62.739.003
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2371
|18,2514
|% 0,20
|
|Euro
|18,5102
|18,5186
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,3074
|21,4143
|% 0,35
|
|Frank
|19,1069
|19,2220
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8408
|4,8651
|% 0,09
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.798
|6.855
|-1,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|0,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|0,93
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:14KARSN
Yüzde 4.44 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 449, 564 adet işlem
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12:13KARSN
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 297, 035 adet işlem
-
12:12TURSG
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 474, 235 adet işlem
-
12:11GARAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.64 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 708, 509 adet işlem
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12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAA, ISCTR