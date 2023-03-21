***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.03.2023 12:45
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Türk Ticaret Bankası Hisse Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10/03/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edeceğini 10/03/2023 tarihli
KAP açıklamamızla Kamuoyunun bilgise sunmuştu.
İlgili ihaleye Şirketimizin katılım göstermediği hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126682
BIST
15:104.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,70
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1019,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1020,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1926
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:101.202,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:10
|AKFYE
|14,33
|3.076.063
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.487.378
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.521.361
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.278.870
|% 9,93
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|AVOD
|2,91
|129.375.050
|% -9,06
|
|GLRYH
|8,47
|94.426.064
|% -9,02
|
|AKGRT
|2,65
|173.450.992
|% -8,62
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|MNDRS
|7,38
|145.406.161
|% -7,98
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|THYAO
|123,10
|2.058.432.226
|% -2,38
|
|KOZAL
|20,42
|1.944.273.574
|% -2,20
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|EKGYO
|6,68
|826.815.168
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|METRO
|1,96
|190.245.323
|% 3,16
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0225
|19,0264
|% 0,11
|
|Euro
|20,5252
|20,5407
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,2441
|23,3606
|% -0,12
|
|Frank
|20,5134
|20,6370
|% 0,65
|
|Riyal
|5,0487
|5,0740
|% 0,09
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|