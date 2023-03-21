***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTürk Ticaret Bankası Hisse Satış İhalesiİhaleyi Açan TarafTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı10/03/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi21/03/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edeceğini 10/03/2023 tarihliKAP açıklamamızla Kamuoyunun bilgise sunmuştu.İlgili ihaleye Şirketimizin katılım göstermediği hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126682BIST