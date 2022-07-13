***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Halka Arz onayı taahhütlerinden olan ve Halka Arz İzahnamemiz ile bilgi verilen, 31.12.2022 tarihine kadar 277.400.000 TL asgari satış bedelinin şirketin gelir rakamlarına aktarılacağı belirtilen Ataköy prestij konakları satışlarına ilişkin olarak A blok 9 numaralı daire için 16.684.000 TL bedelle satış sözleşmesi imzalanmış, bununla ilgili 8.084.000 TL'ye tekabül eden 470.000 USD peşinat alınmıştır. Kalan 8.600.000 TL için 30.09.2022 tarihine kadar ödeme vadesi tanınmıştır. Ayrıca, bedelin tamamı tahsil edildikten sonra Tapu devri yapılması kararlaştırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045053BIST