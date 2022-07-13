***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2022 15:40
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Halka Arz onayı taahhütlerinden olan ve Halka Arz İzahnamemiz ile bilgi verilen, 31.12.2022 tarihine kadar 277.400.000 TL asgari satış bedelinin şirketin gelir rakamlarına aktarılacağı belirtilen Ataköy prestij konakları satışlarına ilişkin olarak A blok 9 numaralı daire için 16.684.000 TL bedelle satış sözleşmesi imzalanmış, bununla ilgili 8.084.000 TL'ye tekabül eden 470.000 USD peşinat alınmıştır. Kalan 8.600.000 TL için 30.09.2022 tarihine kadar ödeme vadesi tanınmıştır. Ayrıca, bedelin tamamı tahsil edildikten sonra Tapu devri yapılması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045053
BIST
17:592.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -27,21
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
17:5917,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0643
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:5917,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0634
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:59960,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,03
|Açılış
|: 960,15
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOAS
|91,35
|192.775.386
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.907.087
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|11.546.685
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.416.246
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|102.655.452
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.342.055
|% -9,97
|
|GESAN
|51,20
|357.226.312
|% -9,46
|
|KRGYO
|8,61
|103.921.296
|% -6,41
|
|IZFAS
|2,35
|5.278.934
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|1.239.333
|% -6,37
|
|THYAO
|47,80
|5.829.795.495
|% -2,85
|
|SISE
|20,36
|1.233.185.533
|% -2,21
|
|ODAS
|3,25
|1.002.316.485
|% 6,56
|
|EREGL
|25,88
|953.665.655
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,95
|800.753.206
|% 4,98
|
|ODAS
|3,25
|1.002.316.485
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,95
|800.753.206
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,16
|539.537.017
|% -0,48
|
|TSKB
|2,10
|261.521.795
|% 5,00
|
|THYAO
|47,80
|5.829.795.495
|% -2,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4605
|17,4882
|% 0,37
|
|Euro
|17,4752
|17,5023
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,5455
|20,6485
|% -0,41
|
|Frank
|17,6755
|17,7820
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6449
|4,6682
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-29,55
|
|Altın Gr.
|960
|961
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.558
|6.693
|-40,00
|
|Yarım
|3.195
|3.260
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.629
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,45
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|-2,48
|
Seans Raporu
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