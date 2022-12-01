***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 09:16
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde A Blokta yer alan 3+1 dubleks tipindeki bir adet daire 24.046.116 TL tutarla, B blokta yer alan 3+1 dubleks tipindeki bir adet daire 23.962.038 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı olan 48.008.154 TL. nakden tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083310
BIST
11:185.072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 94,59
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:1818,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:1819,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0362
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:181.064,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.064,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YGYO
|1,76
|24.613.555
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|19.090.561
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|331.916.213
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,57
|6.073.532
|% -6,92
|
|PRDGS
|14,24
|30.050.201
|% -4,49
|
|THYAO
|125,00
|3.114.321.408
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,44
|2.119.297.650
|% 4,82
|
|SISE
|39,70
|1.841.007.428
|% 1,53
|
|PETKM
|18,31
|1.500.596.690
|% 2,35
|
|KOZAL
|385,80
|1.331.299.081
|% 4,84
|
|KRDMD
|15,44
|2.119.297.650
|% 4,82
|
|EKGYO
|7,11
|831.241.629
|% 3,19
|
|YKBNK
|12,01
|1.229.585.301
|% -0,33
|
|SKBNK
|2,73
|264.568.270
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,56
|945.703.314
|% 1,93
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6376
|18,6414
|% 0,05
|
|Euro
|19,4280
|19,4337
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4643
|22,5769
|% 0,33
|
|Frank
|19,6791
|19,7977
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,05
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,66
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.093
|7.160
|5,00
|
|Yarım
|3.440
|3.501
|3,00
|
|Çeyrek
|1.725
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,76
|86,76
|-0,21
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 42 artarak (% 1.82 ) 5, 462
-
11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KRDMD, EKGYO
-
11:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, SISE
-
11:33XU100
Endeks 5, 070 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 35, 712.00 milyon TL de
-
11:33HEKTS
Yüzde 6.63 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 776, 506 adet işlem