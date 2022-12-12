Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2022 19:57
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan çatı GES Projesi kurulum çalışmaları kapsamında 2. Etap 2.8 Megawatt enerji kapasiteli çalışma için başvurulan çağrı mektubu onayı alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086735


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.193
Değişim :  3,76% |  188,00
Açılış :  5.058  
Önceki Kapanış :  5.005  
En Yüksek
5.223 En Düşük
5.058
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASELS 58,85 7.601.447.460 % 10,00  
SILVR 17,60 173.304.857 % 10,00  
POLTK 1.272,70 32.416.916 % 10,00  
HUNER 14,09 80.423.144 % 9,99  
KOZAL 466,80 2.091.235.815 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6298 18,6413 % 0,00  
Euro 19,6030 19,6230 % -0,06  
Sterlin 22,7705 22,8847 % -0,04  
Frank 19,7990 19,9183 % -0,29  
Riyal 4,9389 4,9637 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -13,45  
Altın Gr. 1.066 1.066 -9,87  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.178 7.240 -25,00  
Yarım 3.476 3.540 -12,00  
Çeyrek 1.743 1.769 -6,00  
Gümüş.Ons 23,27 23,29 -0,14  
Gümüş Gr. 13,91 13,93 -0,12  
B. Petrol 77,92 77,92 1,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru