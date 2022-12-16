***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Boyalı kumaş ve Apre fabrikası ile ilgili binanın fiziki bölümleri tamamlanmış olup makina montaj işlemleri devam etmektedir. Fiziki bölümler ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri gerekli incelemeleri yapmış olup Yapı Kullanım İzin Belgesi(iskan) alınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088155BIST