***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 18:38
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Boyalı kumaş ve Apre fabrikası ile ilgili binanın fiziki bölümleri tamamlanmış olup makina montaj işlemleri devam etmektedir. Fiziki bölümler ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri gerekli incelemeleri yapmış olup Yapı Kullanım İzin Belgesi(iskan) alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088155
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0344
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7787
17:591.070,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.070,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6323
|18,6469
|% 0,02
|
|Euro
|19,7727
|19,7876
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5931
|22,7064
|% -0,19
|
|Frank
|19,9423
|20,0624
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|10,57
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|6,00
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.225
|7.285
|27,00
|
|Yarım
|3.499
|3.562
|14,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,76
|78,76
|-2,45
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de