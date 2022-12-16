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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.12.2022 18:38
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Boyalı kumaş ve Apre fabrikası ile ilgili binanın fiziki bölümleri tamamlanmış olup makina montaj işlemleri devam etmektedir.  Fiziki bölümler ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri gerekli incelemeleri yapmış olup Yapı Kullanım İzin Belgesi(iskan) alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088155


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Altın Ons 1.788 1.788 10,57  
Altın Gr. 1.071 1.071 6,00  
Cumhuriyet 7.190 7.298 20,00  
Tam 7.225 7.285 27,00  
Yarım 3.499 3.562 14,00  
Çeyrek 1.755 1.780 6,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,05 -0,06  
Gümüş Gr. 13,79 13,81 -0,04  
B. Petrol 78,76 78,76 -2,45  
Seans Raporu 17:59
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