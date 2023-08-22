***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.08.2023 Tarihinde satışı gerçekleştirilen nominal 2.235.000 TL değerli pay satışından Osman İpek hesabına geçen 105.417.712 TL turarındaki bedel Rubenis Holding A.Ş. hesabına aktarılmak üzere ilgili bankalara talimat verilmiştir. Rubenis Holding A.Ş.'nin Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188399BIST