***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar500 milyon TL sermayeli Rubenis Holding A.Ş‘ nin kurulum işlemleri tamamlanmış olup, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde tescillenerek yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192216BIST