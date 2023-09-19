***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ürün satışları kapsamında yurtiçinde yerleşik bir şirket ile toplam 85.000.000 TL (KDV dahil) tutarlı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmaya bağlı olarak sözleşme bedelinin tamamı müşterimizden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup sevkiyatlarına başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196072BIST