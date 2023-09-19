***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2023 09:06
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında yurtiçinde yerleşik bir şirket ile toplam 85.000.000 TL (KDV dahil) tutarlı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmaya bağlı olarak sözleşme bedelinin tamamı müşterimizden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup sevkiyatlarına başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196072
BIST
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10:407.752
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 72,13
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:4027,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0283
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:4028,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:401.680,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.680,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:40
|TARKM
|190,30
|7.015.790
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|31.442.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|139.149.255
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,62
|156.593.069
|% -6,75
|
|TRILC
|16,49
|344.567.695
|% -4,68
|
|MTRYO
|7,99
|448.874
|% -4,08
|
|THYAO
|220,70
|1.830.882.959
|% 1,19
|
|TUPRS
|142,50
|1.451.755.614
|% 2,89
|
|ISCTR
|22,06
|1.004.849.075
|% 1,10
|
|SISE
|52,45
|836.737.528
|% 0,96
|
|KOZAL
|28,00
|725.132.078
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,14
|447.283.692
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,06
|1.004.849.075
|% 1,10
|
|SKBNK
|5,71
|244.764.624
|% -0,87
|
|YKBNK
|16,09
|646.889.320
|% 0,94
|
|PSGYO
|5,32
|213.048.474
|% -0,93
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0317
|27,0372
|% 0,10
|
|Euro
|28,9160
|28,9256
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3786
|33,5460
|% 0,07
|
|Frank
|30,0079
|30,1887
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,85
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|0,88
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.112
|11.197
|-17,00
|
|Yarım
|5.573
|5.622
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.811
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|0,07
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,41
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
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10:55MIATK
Yüzde 9.16 oranında artışla 546.00 lira fiyatla işlem gören hissede 554, 087 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 67 artarak (% 1.16 ) 8, 198
-
10:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, INGRM, QNBFB
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ISCTR
-
10:54XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 21, 559.00 milyon TL de